Aggressiver Mann greift Reisende am Hauptbahnhof Nürnberg an

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 43-Jähriger hat im Nürnberger Hauptbahnhof mehrere Reisende angegriffen und verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, kam der Mann in einem Regionalexpress am Freitagmittag am Hauptbahnhof an. Bereits im Zug habe er auf einen Mitreisenden einschlagen wollen und einer einschreitenden 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau erlitt eine oberflächliche Verletzung am Nasenrücken und starkes Nasenbluten.

Der Mann flüchtete dann laut Bundespolizei in die Haupthalle des Bahnhofs. Dort habe er eine 63-Jährige umgestoßen, die sich leicht verletzte. Der 43-Jährige blieb aber demnach weiter aggressiv und griff einen weiteren Mann mit Tritten und Schlägen an. Das Opfer habe sich gewehrt und verließ den Hauptbahnhof.

Ein privat anwesender Bundespolizist und zwei zivile Feldjäger der Bundeswehr überwältigten den tobenden Mann laut Bundespolizei und fixierten ihn am Boden. Eine Streife der Bundespolizei brachte den 43-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest 1,1 Promille ergab, dann zur Dienststelle.

Ein Ermittlungsrichter erließ laut Bundespolizei am Samstag einen Haftbefehl. Daraufhin sei der Mann ins Gefängnis gebracht worden. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 43-Jährigen jetzt wegen Körperverletzung und bittet die unbekannten Geschädigten, sich zu melden.