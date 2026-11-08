Aigner wird zur Kandidatinnen-Kür in Berlin erwartet

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz will die Kandidatin der Union für das Bundespräsidentenamt am Montag nach den Beratungen der CDU-Gremien persönlich der Öffentlichkeit vorstellen. Es wird erwartet, dass er die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) schon am Sonntagabend bei einem informellen Abendessen des CDU-Präsidiums offiziell vorschlägt.

Nach Angaben aus seinem Umfeld wird sie dann am Montag an den regulären Sitzungen des CDU-Präsidiums (9.00 Uhr) und -vorstands (11.00 Uhr) teilnehmen. Die beiden werden dann gegen 13.00 Uhr in der Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, gemeinsam vor die Kameras treten.

Merz, Aigner und Söder gemeinsam bei Festakt in München

Anschließend brechen sie zum Flughafen auf und fliegen nach München, wo sie gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder an einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen der Hauptsynagoge Ohel Jakob teilnehmen. Die Münchner Synagoge wurde am 9. November 2006 eingeweiht, dem 68. Jahrestag der Reichspogromnacht, in der die Nazis 1938 in ganz Deutschland eine Welle der Gewalt und Zerstörung gegen jüdische Einrichtungen und die jüdische Bevölkerung auslösten. Der gemeinsame Termin in München ist schon länger geplant.

Es wird erwartet, dass sich Aigner auch zeitnah bei den Fraktionen im Bundestag vorstellen wird. Ein Termin wurde noch nicht angekündigt. Die nächsten regulären Sitzungen sind für Dienstag angesetzt. Unklar ist, ob Aigner in alle Fraktionen gehen wird, also auch bei den Abgeordneten der AfD und der Linken um Zustimmung werben wird.

Söder hatte Aigner bereits im April als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Spiel gebracht. Die SPD hat bereits ihre Unterstützung in Aussicht gestellt. Die Koalitionsparteien haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen in der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt wählt. Die Grünen haben bisher lediglich eine gewisse Sympathie für Aigner gezeigt, sich aber noch nicht auf sie festgelegt.

Merz und Aigner kennen sich seit fast 30 Jahren

Merz hatte sich lange Zeit weder öffentlich noch hinter verschlossenen Türen innerhalb der Union zu Aigner positioniert. Bereits im August gab es aber ein persönliches Treffen mit ihr am Tegernsee, bei dem über die P-Frage gesprochen wurde. Merz habe sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf sie festgelegt, heißt es aus seinem Umfeld.

Merz und Aigner kennen sich bereits seit 1998 und sind nach Angaben aus dem Umfeld des Kanzlers seit 25 Jahren «auch privat eng befreundet». Merz hat in ihrem Wahlkreis am Tegernsee sein Ferienhaus. Dort sehen sie sich regelmäßig, haben einen gemeinsamen Freundeskreis.