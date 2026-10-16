Alexander Duda hört bei «Rosenheim-Cops» auf

Mainz (dpa) - Schauspieler Alexander Duda (71) hört nach zwei Jahrzehnten bei der ZDF-Serie «Die Rosenheim-Cops» auf. «Seine Figur Gert Achtziger wird innerhalb der Handlung in den Ruhestand verabschiedet», teilte das ZDF mit. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

«Der Abschied beruht auf einer dramaturgischen Entscheidung, wie sie bei langlaufenden Serien zur Weiterentwicklung der Geschichten immer wieder dazugehört», so eine ZDF-Sprecherin. «Als Polizeidirektor hätte Gert Achtziger auch im wirklichen Leben das reguläre Pensionsalter längst erreicht.»

Duda habe die Serie «mit seiner markanten und liebenswerten Art entscheidend mitgeprägt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar», so die Sprecherin weiter. Für die Figur sei «ein schöner und würdiger Abschied» vorgesehen. «Einzelheiten möchten wir vor der Ausstrahlung noch nicht vorwegnehmen.»

Der «Bild» sagte Duda: «Ich finde es schade, dass das meine letzte Staffel wird. Das war eine dramaturgische Entscheidung der Produktion und des ZDF. Ich hätte sicherlich auch in den nächsten Jahren noch gerne weiter gemacht.»