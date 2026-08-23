Allianz Arena auf Sydney-Marathon-Medaille sorgt für Lacher

Sydney (dpa) - Die Münchner Allianz Arena hat es auf die Finisher-Medaille des Sydney-Marathons geschafft. Wenn auch unbeabsichtigt. Das Abbild des Stadions des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern auf der Rückseite der Plakette sei ein «unglücklicher Fehler», erklärten die Veranstalter. «Wir werden uns nicht davor drücken - es war ein bedauerlicher Fehler, auch wenn er diesem Wochenende sicherlich allen Gesprächsstoff geliefert hat, meist mit einem Augenzwinkern.»

Auf den Medaillen sollen die Skyline der australischen Metropole und Sehenswürdigkeiten, an denen die Läuferinnen und Läufer vorbeikommen, zu sehen sein: Darunter die berühmte Harbour Bridge, das Opernhaus und auch das Allianz-Stadion in Sydney. Doch stattdessen sei nun «ein bisschen zu viel internationaler Flair» auf die Medaille gelangt, so die Organisatoren und nahmen den Fauxpas mit Humor. «Ihr habt es bemerkt. Wir haben es bemerkt. Wir sind auch nur Menschen ... Es ist eine wunderschöne Medaille und jetzt ein bisschen einzigartiger.»

Der Sydney-Marathon feierte im vergangenen Jahr sein Debüt als Veranstaltung der Abbott World Marathon Majors. Nach mehr als 120.000 Bewerbungen werden am 30. August voraussichtlich rund 40.000 Läuferinnen und Läufer an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen.