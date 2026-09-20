Leiche in brennendem Fahrzeug entdeckt

Bayerisch Eisenstein (dpa/lby) - Bei der Suche nach einem vermissten Ehepaar hat die Polizei in Bayerisch Eisenstein (Landkreis Regen) eine Leiche in einem brennenden Fahrzeug entdeckt. Der 46 Jahre alte Halter des Fahrzeugs wurde später schwer verletzt in einem nahe gelegenen Waldstück gefunden, wie die Polizei mitteilte.

Angehörige hatten das getrennt lebende Ehepaar aus dem Landkreis Deggendorf zuvor als vermisst gemeldet. Hinweise führten die Einsatzkräfte bei der Suche in die Arberregion. Dort entdeckte eine Polizeistreife in der Nacht zum Sonntag das bereits vollständig brennende Fahrzeug. Im Innenraum fanden die Einsatzkräfte einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichnam.

Personensuchhunde fanden den 46-jährigen Fahrzeughalter am Morgen in einem Waldstück in der Nähe. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ob es sich bei dem Mann um eine der beiden vermissten Personen handelt, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Auch zur Identität der Leiche sowie zu den Hintergründen und dem genauen Geschehensablauf machte die Polizei auf Nachfrage keine weiteren Angaben. Für Montag kündigte sie eine weitere Pressemitteilung zu dem Fall an.