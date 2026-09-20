Halle mit gelagertem Stroh brennt - hoher Schaden

Vilsbiburg (dpa/lby) - Bei einem Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Vilsbiburg (Landkreis Landshut) sind fünf Feuerwehrkräfte leicht verletzt worden. Das als Heulager genutzte Gebäude geriet am Sonntagmittag in Brand und brannte vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im Millionenbereich.

Teile der Halle stürzten durch das Feuer ein. Das Gebäude musste im weiteren Verlauf mit schwerem Gerät abgebrochen werden, damit sämtliche Glutnester gelöscht werden konnten. Das Technische Hilfswerk wurde dafür angefordert. Die Lösch- und Aufräumarbeiten sollen bis Montag andauern.

In der Spitze waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Sie verhinderten, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Die auf dem Hof untergebrachten Tiere blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei nahm noch am Nachmittag Ermittlungen zur Brandursache auf. Anders als zunächst angenommen, ist ein technischer Defekt einer Trocknungsmaschine bislang nicht als Ursache bestätigt. Die Ermittlungen dauern an.