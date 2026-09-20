Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall mit Motorrad

Seeon-Seebruck (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem Motorrad im Landkreis Traunstein ist ein Mann ums Leben gekommen und ein weiterer schwer verletzt worden. Der Schwerverletzte befindet sich in kritischem Zustand, wie die Polizei mitteilte.

Der 84-Jährige wollte den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag bei Seeon-Seebruck mit seinem Pedelec die Staatsstraße 2095 überqueren. Dabei habe er nach bisherigen Erkenntnissen einen 83 Jahre alten Motorradfahrer übersehen. Beide seien zusammengestoßen, wie es hieß.

Der 84-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimiert, starb jedoch dort. Auch der Motorradfahrer musste reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Staatsstraße war wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.