Anhänger umgekippt: 20 Tonnen Mais ergießen sich über Radweg

Markt Schwaben (dpa/lby) - 20 Tonnen geschroteter Mais sind im Landkreis Ebersberg aus einem umgekippten Traktoranhänger auf den Fahrbahnrand und den Radweg einer Straße geraten. Nach Polizeiangaben musste die Straße für die Bergungsarbeiten rund zwei Stunden gesperrt werden.

Demnach geriet der Anhänger des von einem 20-Jährigen in Richtung Markt Schwaben gelenkten Gespanns am Donnerstag in einer Kurve ins Schlingern und kippte kurz vor dem Ortseingang um. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei prüft den technischen Zustand des Anhängers sowie weitere mögliche Unfallursachen.