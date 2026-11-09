Anklage gegen mutmaßliche Rezeptfälscher-Bande erhoben

München/Potsdam (dpa) - Wegen mehr als 100 Fällen von Rezeptfälschung haben Münchner Ermittler Anklage gegen drei mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande erhoben. Den drei Männern im Alter zwischen 28 und 43 Jahren werde vorgeworfen, mit gefälschten Dokumenten teure Medikamente wie Abnehmspritzen in Apotheken bestellt und auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Als Fälscherwerkstatt und als Versteck soll ihnen eine Potsdamer Wohnung gedient haben. Ob es zu einem Prozess kommt, entscheidet nun das Landgericht München I. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Bestellungen in mehreren Bundesländern

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München I sollen die drei Männer mit weiteren bislang unbekannten Komplizen neben Abnehmspritzen vor allem Medikamente zur Behandlung von Schilddrüsen- und Brustkrebs im Visier gehabt haben. Dazu sollen sie im Dezember 2024 und Januar 2025 sowie von September 2025 bis Januar 2026 Bestellungen bei Apotheken in Berlin, München, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg aufgegeben haben.

In vielen Fällen hätten die Verdächtigen die begehrten Medikamente bekommen, in manchen Fällen hätten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Apotheken rechtzeitig Verdacht geschöpft. Auf die Schliche kamen die Ermittler den drei Männern nach einer telefonischen Medikamentenvorbestellung in einer Münchner Apotheke, die einem der Männer zugeordnet werden konnte. Im Januar wurde das Trio schließlich an der Potsdamer Wohnung festgenommen.

Warum Rezeptfälschungen für Kriminelle so lukrativ sind

Die Ermittler fanden dort demnach zahlreiche gefälschte Rezepte sowie Utensilien zur Herstellung weiterer Fälschungen, zum Beispiel Blankorezepte und einen Laptop mit entsprechenden Druckvorlagen. Die drei Männer werden jetzt der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung in bis zu

102 Fällen verdächtigt.

Mit gefälschten Rezepten und einer Gebühr von zehn Euro teure Medikamente aus Apotheken zu bekommen und weiterzuverkaufen, hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft «bundesweit zu einem hochprofessionellen Betätigungsfeld der Organisierten Kriminalität entwickelt». Zunächst sei es dabei vor allem um Abnehmspritzen gegangen, neuerdings aber auch oft um Krebsmedikamente, die bis zu 6.000 Euro kosten. Allein die Staatsanwaltschaft München I ermittle in vielen ähnlichen Verfahren, im Zusammenhang damit sitzen aktuell elf Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Im aktuellen Fall rechnet die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben mit Haftstrafen von mehr als vier Jahren für die Beschuldigten und hat deshalb Anklage zur Großen Strafkammer am Landgericht München I erhoben. Wegen der vielen Taten und der mutmaßlich hohen Stellung der Beschuldigten in der Bandenstruktur sei eine mehrjährige Freiheitsstrafe zu erwarten.