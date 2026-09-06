Augsburgs Topstarter gastieren bei Eintracht Frankfurt

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg will nach seinem erfolgreichen Start in die neue Bundesligasaison nachlegen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum muss am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt antreten. Die Augsburger gewannen ihr erstes Heimspiel mit 3:0 gegen Aufsteiger Schalke 04, die Frankfurter verpassten beim 3:3 gegen Union Berlin kurz vor dem Ende den möglichen Sieg. Baum erwartet eine junge und spielstarke Mannschaft aus Hessen. In der Offensive muss eventuell der formstarke Anton Kade ersetzt werden, der zuletzt das Training abbrechen musste. Baum wollte auf die Einsatzchancen des 22-Jährigen nicht eingehen.