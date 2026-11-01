Auto erfasst Fußgänger - 47-Jähriger schwer verletzt

Dettelbach (dpa/lby) - Beim Überqueren einer Staatsstraße bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen) ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war am Samstagabend gemeinsam mit drei weiteren Menschen vom Baggersee kommend unterwegs und wollte trotz Verkehrs die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Dabei übersah er ein herannahendes Auto, dessen 29-jähriger Fahrer noch versuchte auszuweichen. Der Zusammenstoß konnte demnach allerdings nicht mehr verhindert werden. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht; der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Alkohol-Vortest ergab bei dem Fußgänger einen Wert von rund 2,2 Promille. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.