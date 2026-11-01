Jugendliche greifen 39-Jährigen auf Heimweg an

Senden (dpa/lby) - Ein 39-jähriger Mann ist in Senden (Landkreis Neu-Ulm) von einer Gruppe Jugendlicher unvermittelt angegriffen und mittelschwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zu Fuß auf dem Heimweg in der Bahnhofstraße unterwegs, als ihn mehrere Jugendliche anpöbelten, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter schlugen und traten demnach auf den 39-Jährigen ein. Laut Polizei kam mutmaßlich auch ein Schlagstock zum Einsatz. Nachdem der Mann bereits zu Boden gegangen war, soll die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der 39-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.