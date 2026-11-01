Nägel und Schrauben verursachen Reifenschäden auf A9

Allersberg/Hilpoltstein (dpa/lby) - Nägel, Schrauben und Metallwinkel haben auf der Autobahn 9 zwischen Allersberg und Hilpoltstein (Landkreis Roth) zahlreiche Reifenschäden verursacht. Die Metallteile sollen ersten Erkenntnissen zufolge absichtlich auf die Fahrbahn geworfen worden sein, wie die Polizei mitteilte.

Demnach meldeten mehrere Autofahrer der Polizei am Samstagabend Reifenschäden an ihren Wagen. Betroffen waren Autos in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost und der Anschlussstelle Hilpoltstein. Bei anschließenden Kontrollfahrten sammelte die Polizei rund 250 Metallteile ein, darunter Nägel, Schrauben und Winkel. Die Gegenstände lagen an mehreren Stellen in größeren Mengen auf dem rechten Fahrstreifen, an Einfahrten und Anschlussstellen sowie auf dem Standstreifen. Einige Fahrzeuge waren wegen vergleichbarer Schäden bereits zuvor abgeschleppt worden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Metallteile während der Fahrt gezielt von einem Beifahrer auf die Fahrbahn geworfen wurden. Die Ermittler haben ein Verfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.