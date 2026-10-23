Auto hebt ab: 38-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Harburg (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 25 bei Harburg (Landkreis Donau-Ries) ist ein 38 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen mehrere Meter durch die Luft geflogen. Der Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam der 38-Jährige am Donnerstagabend von der Straße ab, fuhr über beide Gegenfahrbahnen und den Grünstreifen mit angrenzendem Radweg. An einem Durchlass unter der B25 soll der Wagen schließlich abgehoben und mehrere Meter durch die Luft geflogen sein, bis er in die gegenüberliegende Böschung krachte. Das Auto kam schwer beschädigt auf allen vier Rädern zum Stehen, hieß es.

Unter Drogen am Steuer?

Der Fahrer erlitt unter anderem Knochenbrüche an den Beinen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Mann unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und veranlassten eine Blutabnahme.

Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Fahrbahn musste gereinigt werden, weil Benzin ausgelaufen war. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem offenbar vollständig zerstörten Auto auf rund 40.000 Euro. Rund zwei Stunden lang blieb die B25 für die Rettungsarbeiten voll gesperrt.