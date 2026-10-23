Kahn wundert sich über Klopp: Geht um Kollegialität

München (dpa) - Der ehemalige Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat mit Unverständnis auf die Aussagen von Bundestrainer Jürgen Klopp zum Spielsystem des deutschen Rekordmeisters reagiert. «Ich habe erst nachdenken müssen, ob er Nationaltrainer ist oder immer noch Fußballexperte», sagte Kahn bei RTL/Sky Sport.

«Ich glaube, es geht hier auch ein bisschen um Kollegialität unter den Trainern. Und ich glaube, gerade ein Bundestrainer muss schon genau wissen, was er da sagt. (...) Mich haben die Worte überrascht, weil man das von einem Bundestrainer normalerweise nicht kennt», betonte der 57-Jährige.

Jürgen Klopp hatte beim 2:2 des FC Bayern München im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal im Halbzeit-Interview beim Streamingdienst DAZN gesagt, dass er den Plan von Vincent Kompanys Mannschaft im Spiel gegen den Ball immer noch nicht verstanden habe.

Kompany bekommt Lob von Söder

Den 59-jährigen Klopp verwirrte insbesondere die Rolle von Torjäger Harry Kane dabei. «Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht. Aber ich will mich einfach weiterbilden», sagte Klopp. «Mal ist es hybrid, dann Mann gegen Mann, dann nicht gegen den Mann. Ich lerne immer noch.»

Kompany wollte die Aussagen von Klopp nach dem Champions-League-Spiel nicht kommentieren und bekam für diese «perfekte» Reaktion Lob von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Klopps Zitate seien halb so wild, aber er glaube schon, «dass der Bundestrainer und der größte Verein Deutschlands, Bayern München, in einem guten Miteinander leben sollten», sagte Söder.