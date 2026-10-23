Kahn über United-Interesse an Nagelsmann: «Enormes Risiko»

Manchester (dpa) - Oliver Kahn hat Julian Nagelsmann zu großer Vorsicht geraten vor der Übernahme des nächsten Trainerjobs und sieht ein mögliches Engagement bei Manchester United kritisch. «Aus seiner Sicht ist das keine einfache Situation. Er ist jetzt nicht derjenige, der die ganz großen Erfahrungen hat, gerade was ausländische Teams betrifft», sagte Kahn, der Nagelsmann einst als Trainer zum FC Bayern München geholt hatte, bei RTL/Sky Sport.

Nagelsmann, der beim FC Bayern freigestellt wurde und nach der verpatzten WM auch als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zurücktrat, müsse sich fragen: «Was ist jetzt mein nächster Schritt? Muss der sitzen? Oder verbinde ich ihn direkt mit einem enormen Risiko wie Manchester United, wo im Grunde jeder Trainer in den letzten Jahren früher oder später gescheitert ist?», so Kahn.

Nagelsmann laut Telegraph oben auf der Nachfolger-Liste für Carrick

Wie der «Telegraph» berichtete, steht der frühere Bayern-Trainer im Falle einer Trennung Manchesters vom aktuellen Coach Michael Carrick ganz oben auf der Kandidatenliste. Nagelsmann soll bei einem Angebot auch gesprächsbereit sein, hieß es. Nach der 1:4-Pleite in der Champions League bei Como 1907 geriet der frühere United-Spieler Carrick noch stärker in die Kritik. In der Königsklasse verbuchte Manchester nur einen Sieg aus drei Spielen. In der Premier League liegt der Verein nach nur einem Sieg aus sieben Spielen auf Platz 13.