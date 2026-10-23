Regen, Wind und etwas Schnee in Bayern

München (dpa/lby) - Es bleibt unbeständig in Bayern - und mancherorts kann es sogar stürmisch werden. So startet der Freitag in Nordbayern mit Regen, gegen Abend kann sogar «Blitz und Donner» dazukommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informierte. Vor allem auf den Gipfeln der Mittelgebirge frischt der Wind zunehmend auf. Auch in der Nacht zum Samstag kommen starke bis stürmische Böen aus Südwesten.

Im Süden des Freistaats weht der Wind erst schwach, dann aber immer stärker: Auf den Gipfeln zwischen Allgäuer Alpen und Karwendel soll es stürmische Böen geben. Dort bleibt es auch am Samstag und am Sonntag stürmisch. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken im Süden ab, im Norden des Freistaats dagegen soll es öfter Regen und Regenschauer geben.

Und was ist mit dem Schnee? In der Nacht zum Samstag könnte es nach DWD-Prognose oberhalb von 1.100 Metern in den Alpen «wenige Zentimeter Neuschnee» geben.

Die Temperaturen im Süden liegen am Freitag bei 10 bis 13 Grad, im Norden bei 7 bis 14 Grad. Am Samstag wird es etwas kühler.