Auto prallt gegen Hauswand – drei Männer leicht verletzt

Tuntenhausen (dpa/lby) - Ein Auto ist in Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) gegen eine Hauswand geprallt. Die drei Männer im Wagen verletzten sich leicht, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen war von der Straße abgekommen. Nach dem Aufprall flüchteten zwei der Männer zunächst vom Unfallort, Rettungskräfte fanden sie jedoch später. Nach Polizeiangaben hatten die beiden 19-Jährigen und der 25-Jährige Alkohol getrunken.

Der Aufprall beschädigte die Hauswand schwer, am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf einen sechsstelligen Betrag und leitete ein Strafverfahren ein. Weitere Einzelheiten nannte sie auf Anfrage mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.