Sieben Verletzte durch Gas aus Ölheizung

Brand (dpa/lby) - Gas aus einer Ölheizung hat in Brand (Landkreis Tirschenreuth) sieben Menschen verletzt. Rettungskräfte brachten die Bewohner des Einfamilienhauses in mehrere Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte einen von ihnen in eine Spezialklinik. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass bei keinem der Verletzten Lebensgefahr besteht.

Mehrere Bewohner konnten das Haus wegen einer mutmaßlichen Kohlenmonoxidvergiftung nicht mehr selbst verlassen. Das erste Rettungsteam gelangte durch ein Fenster im Obergeschoss hinein und begann, die Verletzten zu retten. Die Feuerwehr unterstützte die Rettung, führte Messungen durch und lüftete das Gebäude.

Ursache für den Gasaustritt war laut Polizei ein technischer Defekt an der Heizung. Ein Schornsteinfeger und ein Heizungsbauer unterstützten die Ermittlungen. Hinweise auf eine Manipulation fand die Polizei nicht.

Zeitweise waren rund 95 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen vierstelligen Betrag.