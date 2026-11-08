«Ein letztes Halali» - Jäger nehmen Abschied von Aiwanger

München (dpa/lby) - Abschied mit Jagdhörnern: Zum Gedenken an den gestorbenen Jagdminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) haben sich Bayerns Jäger und Fischer am Sonntagnachmittag in das Kondolenzbuch eingetragen, das im Prinz-Carl-Palais ausliegt. Unter anderem kondolierte der Präsident des Bayerischen Jagdverbands (BJV), Hubert Stärker.

«Ich habe Hubert Aiwanger ganz besonders als Menschen geschätzt, als wichtigen Wegbegleiter für uns, für die Jagd, für das Wild in Bayern, aber natürlich auch in seiner unvergesslichen Art», sagte Stärker. «Wir werden heute hier mit verschiedenen Jagdhornbläsern ein letztes Halali für ihn blasen».

Auf Instagram würdigte der Verband Aiwangers «persönlichen Einsatz» und sein «Wirken für die Jagd». Hubert Aiwanger - selbst Jäger - verantwortete als Staatsminister im Ministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, in dem die oberste Jagdbehörde angesiedelt ist, auch die Jagd im Freistaat.

Verband: «Jagd war für ihn persönliche Überzeugung»

«Er kannte aus eigener Erfahrung die Verantwortung, die Jägerinnen und Jäger für Wild, Natur und Gesellschaft übernehmen. Die Jagd war für ihn persönliche Überzeugung und gelebte Verbundenheit mit seiner Heimat», schrieb der BJV weiter. Darin habe auch «die besondere Nähe vieler unserer Mitglieder zu ihm» gelegen. «Der Bayerische Jagdverband wird Hubert Aiwanger ein ehrendes Andenken bewahren. Waidmannsruh.»