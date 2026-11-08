Leiche in ausgebranntem Auto - Hintergründe unklar

Bamberg (dpa/lby) - Nach einem Leichenfund in einem ausgebrannten Fahrzeug auf der A73 bei Bamberg sind die Hintergründe unklar. Feuerwehrleute hatten die tote Person am Samstagmorgen bei einem Einsatz entdeckt. Im Mittelpunkt stünden nun die Ermittlungen zur Brandursache und die Obduktion der Leiche, um die Todesursache klären zu können, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Menschen zum Brandzeitpunkt im Auto befanden, suchten die Einsatzkräfte unter anderem mit einer Drohne das umliegende Gebiet ab. Die Suche blieb allerdings ohne Ergebnis. Es gebe bislang keine Erkenntnisse, dass sich noch eine Person in dem Auto befunden habe, sagte der Sprecher.

Die Feuerwehr ging zunächst von einem gewöhnlichen Einsatz aus. Erst nachdem das Fahrzeug, das auf dem Standstreifen stand, gelöscht war, entdeckten die Einsatzkräfte den Körper. Zunächst konnte die Leiche nicht identifiziert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Experten der Rechtsmedizin sowie ein Oberstaatsanwalt fuhren zur Unfallstelle. Das Fahrzeugwrack sowie der Leichnam wurden sichergestellt. Die A73 in Richtung Bamberg war mehrere Stunden voll gesperrt.