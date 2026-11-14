Auto rast über Kreisverkehr und stößt mit Familie zusammen

Kemnath (dpa) - Eine 59-jährige Autofahrerin ist im oberpfälzischen Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) ungebremst über einen Kreisverkehr gerast und mit dem Wagen einer dreiköpfigen Familie zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge überfuhr die Frau mit ihrem Auto am Freitagabend die Mittelinsel des Kreisverkehrs sowie eine folgende Verkehrsinsel und zerstörte dabei die darauf befindliche Beschilderung vollständig. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein dritter Wagen beschädigt.

Fünfstelliger Sachschaden

Durch den Zusammenstoß erlitten die Unfallverursacherin sowie der 57-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos leichte Verletzungen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Frau und Tochter blieben laut Polizeisprecher unverletzt.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Hinweise auf Alkohol am Steuer oder einen technischen Defekt liegen der Polizei nach eigenen Angaben nicht vor. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 50.000 Euro.