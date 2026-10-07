Autofahrer fährt nach Unfall mit Radfahrerin weiter

Tapfheim (dpa/lby) - Ein Autofahrer soll nach einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin davon gefahren sein, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder den Rettungsdienst zu rufen. Er habe einen Termin als Vorwand benutzt, um den Unfallort zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hinterließ er der Frau noch seinen Namen und das Kennzeichen seines Wagens.

Die 39 Jahre alte Radfahrerin bei Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) kam schließlich leicht verletzt in ein Krankenhaus. Sie soll von einem Reifen des Autos des 84-Jährigen überrollt worden sein.

Laut Polizei soll der Senior der 39-Jährigen an der Bundesstraße 16 die Vorfahrt genommen haben, sodass es zum Unfall kam. Gegen den Autofahrer wird wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung ermittelt.