Autofahrer gerät in Gegenverkehr - drei Schwerverletzte

Piding (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Oberbayern sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 83-Jähriger fuhr auf der Bundesstraße 20 in Piding (Landkreis Berchtesgadener Land), als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn kam, wie die Polizei mitteilte. Ein erstes entgegenkommendes Auto konnte noch ausweichen, doch der 86 Jahre alte Autofahrer dahinter prallte frontal in den Wagen.

Der 86-Jährige und seine 82 Jahre alte Frau kamen genauso wie der 83-Jährige in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut Polizei derzeit nicht. Ein Fahrzeug fing nach dem Unfall Feuer und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Bundesstraße blieb für rund eine Stunde voll gesperrt.