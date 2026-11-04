Baggerarm trifft Arbeiter am Kopf – schwer verletzt

Gößweinstein (dpa/lby) - Ein 69-Jähriger ist bei Holzarbeiten an einer Bahnstrecke bei Gößweinstein im Landkreis Forchheim in Oberfranken von einem Baggerarm am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Ehrenamtliche war mit weiteren Helfern für den Dampfbahnverein Fränkische Schweiz bei Sachsenmühle im Einsatz. Die Gruppe schnitt Sträucher zurück und fällte Bäume. Ein 56-Jähriger bediente auf den Gleisen einen Bagger mit Greifarm, während sich andere Helfer um das anfallende Holz kümmerten.

Beim Zurückschwenken des Greifarms befand sich der 69-Jährige den Angaben zufolge im Schwenkbereich. Der Baggerfahrer bemerkte ihn zu spät. Der Arm traf den Helfer am Kopf. Trotz Helm und weiterer Schutzausrüstung erlitt er schwere Verletzungen.