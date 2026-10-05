Bahn: Trotz Wiesn keine Überfüllung an Bahnhofsbaustelle

München (dpa/lby) - Trotz des Rekordandrangs beim Oktoberfest und der Bauarbeiten am Münchner Hauptbahnhof hat es dort laut Bahn während der Wiesn keine größeren Probleme mit Fahrgast-Gedränge gegeben. «Auch wenn es durch die Rekordzahl an Oktoberfest-Besuchern stellenweise am Hauptbahnhof etwas voller wurde, gelang es Überfüllungen zu vermeiden», teilte die Bahn am Tag nach dem Festende mit. Dabei hätten auch «Auslastungsanalysen» in Echtzeit während Spitzenzeiten geholfen.

An einem teils noch gesperrten Bahnsteig wurden die Arbeiten unterbrochen, damit dieser wieder komplett benutzt werden konnte. Außerdem wurde ein neuer Zugang zum Starnberger Flügelbahnhof (Gleise 26 bis 36) geschaffen, um Engpässe zu vermeiden. Zudem wurden mehr Sicherheitskräfte eingesetzt sowie mehr als 20 «Reisendenlenker». Helfen sollten an möglichen Flaschenhälsen auch Bodenmarkierungen, «die zum Weitergehen animieren».

Vor den bayerischen Sommerferien war es am Hauptbahnhof zu Stoßzeiten immer wieder zu Gedränge unter Fahrgästen gekommen, weil wegen der Arbeiten am Kopfbahnhof weniger Platz zur Verfügung steht als sonst. Die umfassende Modernisierung soll noch mehrere Jahre dauern, die nächste Bauphase startet im November. Laut Bahn nutzen jeden Tag mehr als 450.000 Menschen den Hauptbahnhof in München.