Bakterien im Trinkwasser - Diese Regeln gelten für Haushalte

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Wegen Bakterien im Trinkwasser sollen Bürger in Bad Staffelstein das Leitungswasser abkochen. Woher die Verunreinigung stammt und um welche Bakterien es sich handelt, teilte der Landkreis Lichtenfels zunächst nicht mit.

Die Anordnung zum Abkochen gilt, bis weitere Untersuchungen die Unbedenklichkeit des Wassers bescheinigen. Dies werde voraussichtlich in sechs bis zehn Tagen der Fall sein. Die Bürger würden informiert.

Betroffen sind die Einwohner der Kernstadt und der Stadtteile Romansthal, Horsdorf, Schönbrunn und Unterzettlitz sowie von Oberau, Rothof und Staffelberg.

Alle anderen Stadtteile und Gemeinden der oberfränkischen Stadt verfügten über separate Trinkwasserversorgungen, die von der Verunreinigung nicht betroffen seien.

Nicht ungekocht trinken, aber spülen

Dem Landkreis zufolge sollten die betroffenen Bürger Folgendes beachten: «Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht. Nehmen Sie für die Zubereitung von Speisen ausschließlich abgekochtes Wasser. Zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollten Sie ebenfalls abgekochtes Wasser verwenden.» Wasser sollte einmal sprudelnd aufgekocht werden und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen.

Wer duschen oder baden will, müsse das Wasser nicht vorher abkochen. Dies sei auch nicht notwendig für das Reinigen etwa von Geschirr, Wäsche oder für die Toilettenspülung.