In Müllsäcken verpackte tote Katzen in Wald gefunden

Tutzing (dpa/lby) - Mehrere tote Katzen, die in einem Wald in Tutzing (Landkreis Starnberg) in Müllsäcken verpackt waren, sind der Polizei gemeldet worden. Laut Polizei waren darunter sowohl ausgewachsene Katzen als auch Jungtiere. Die Todesursache habe wegen der langen Liegezeit nicht geklärt werden können. Ein ähnlicher Fall war der Polizei im April gemeldet worden.

In dem Wald sei es dieses Jahr vermehrt zu Fällen von Jagdwilderei gekommen. Dabei seien auch Überreste von fachmännisch zerlegten Wildtieren festgestellt worden. In den vergangenen Jahren wurden den Angaben zufolge mehrere Fälle dieser Art bei der Polizei angezeigt.

Die Polizei ermittelt unter anderem, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, und sucht nach Zeugen.