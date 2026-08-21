Vermisster 14-Jähriger reist quer durchs Land zur Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Ein 14-Jähriger ist aus einer Wohngruppe bei Mönchengladbach ausgerissen und alleine mit mehreren Zügen bis nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Nach Polizeiangaben hatte der Junge sich in den Kopf gesetzt, die Zugspitze zu sehen.

Demnach wollte der Ausreißer am Donnerstag von Garmisch-Partenkirchen zurück nach München fahren, vergaß aber die Zeit und verpasste den letzten Zug. Die Beamten fanden ihn den Angaben zufolge nachts im Bahnhof beim Warten auf den nächsten Zug in die bayerische Landeshauptstadt. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Junge als vermisst gemeldet worden war. Die Polizisten stellten Kontakt zu dem Vater des 14-Jährigen her, der dem Jungen ein Online-Ticket kaufte, mit dem er am nächsten Morgen die Heimreise antrat.