Basketball-Ass Voigtmann beendet internationale Karriere

München (dpa) - Basketballer Johannes Voigtmann vom FC Bayern München beendet nach elf Jahren seine Karriere in der Nationalmannschaft. «Die wenigsten schaffen es, auf einem Höhepunkt aufzuhören. Ich glaube, dass es für mich ein sehr guter Moment ist», sagte der 33 Jahre alte Weltmeister von 2023 und Europameister von 2025 in einem Interview der Mediengruppe «Münchner Merkur/tz».

EM durch Knieverletzung «eingetrübt»

«Ich wollte eigentlich schon nach Olympia aufhören und hatte das mit (Bundestrainer) Alex Mumbru besprochen. Er hat mich überzeugt, noch ein Jahr dranzuhängen und die EM zu spielen», erklärte Voigtmann weiter. «Dafür bin ich ihm dankbar, weil es noch einmal ein schöner Sommer war – auch wenn er durch meine schwere Verletzung etwas eingetrübt war.»

Der 128-fache Nationalspieler hatte sich dabei eine schwere Knieverletzung zugezogen. Im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels Deutschland - Niederlande am Donnerstag in Köln soll Voigtmann offiziell aus dem DBB-Team verabschiedet werden.