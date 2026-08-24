Achtjähriger zweimal mit gekaperten Fahrzeugen unterwegs

Günzburg (dpa/lby) - Erst ein kleines Elektroauto, dann ein kleines Elektro-Motorrad: Ein Achtjähriger ist binnen weniger Tage zweimal mit gekaperten Fahrzeugen unterwegs gewesen. Anfang vergangener Woche verließ der Bub eine Wohngruppe im Landkreis Günzburg. Eine Ortschaft weiter entwendete er ein bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnelles kleines Elektroauto vom Parkplatz eines Autohauses, fuhr damit zurück zu seiner Wohngruppe und zeigte es einem Erzieher. Das Fahrzeug blieb laut Polizei unbeschädigt und wurde dem Autohaus übergeben.

Drei Tage später entwendete der Achtjährige ein elektrisch betriebenes Pocket Bike aus einer nahegelegenen Garage und fuhr damit durch den Ort. Dabei wurde er nach Zeugenhinweisen von Polizeibeamten aufgegriffen und in seine Wohngruppe zurückgebracht. Auch das Zweirad blieb laut Polizei unbeschädigt.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es sich in beiden Fällen um denselben Bub handelte. Zuerst hatte die «Augsburger Allgemeine» darüber berichtet.