Kühlkette unterbrochen? Lidl ruft spanische Würste zurück

Bad Wimpfen (dpa) - Der Lebensmitteldiscounter Lidl ruft zwei Varianten einer spanischen Chorizo-Wurst zurück. Betroffen sind Lidl zufolge die Produkte «Martínez Somalo Chorizo BBQ» und «Martínez Somalo Chorizo BBQ Picante Spicy», jeweils mit 375 Gramm Inhalt. Die Würste seien bundesweit in Lidl-Filialen verkauft worden, teilte der Discounter mit Sitz in Bad Wimpfen (Baden-Württemberg) mit.

Grund für den Rückruf ist dem Discounter zufolge eine mögliche Unterbrechung der Kühlkette. Deswegen könne nicht garantiert werden, dass die angegebene Mindesthaltbarkeit eingehalten werde. Von einem Verzehr der Produkte werde abgeraten. Von dem Rückruf betroffen sind demnach Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 28.11.2026, 5.12.2026, 12.12.2026, 19.12.2026 und 26.12.2026. Weitere Produkte des Herstellers Hijo de José Martínez Somalo, S.L. seien nicht betroffen.

Kundinnen und Kunden können die Würste den Angaben zufolge in allen Filialen auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.