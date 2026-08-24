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Patronen und Messer bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

In der Wohnung eines 21-Jährigen finden Polizisten 15 Cannabispflanzen. Auch einen älteren Bekannten des Mannes treffen die Beamten dort - und stoßen bei ihm ebenfalls auf Illegales.

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Cannabis Hendrik Schmidt/dpa

Neumarkt (dpa/lby) - Ein Dutzend Patronen für eine Schusswaffe haben Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung in Neumarkt im Landkreis Kulmbach gefunden. Neben der Munition soll ein 27-Jähriger auch noch ein illegales Messer sowie pyrotechnische Gegenstände bei sich gehabt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung gehört eigentlich einem 21 Jahre alten Bekannten des 27-Jährigen. Dieser habe in der Wohnung eine professionelle Aufzuchtanlage mit 15 Cannabispflanzen gehabt. 

Als die Polizisten die Gegenstände bei dem 27-Jährigen sicherstellen wollten, leistete der Mann den Angaben zufolge erheblichen Widerstand. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Warum die Beamten die Wohnung am Freitag durchsuchten, wurde nicht mitgeteilt.

© dpa-infocom, dpa:260824-930-576292/1