Patronen und Messer bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Neumarkt (dpa/lby) - Ein Dutzend Patronen für eine Schusswaffe haben Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung in Neumarkt im Landkreis Kulmbach gefunden. Neben der Munition soll ein 27-Jähriger auch noch ein illegales Messer sowie pyrotechnische Gegenstände bei sich gehabt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Wohnung gehört eigentlich einem 21 Jahre alten Bekannten des 27-Jährigen. Dieser habe in der Wohnung eine professionelle Aufzuchtanlage mit 15 Cannabispflanzen gehabt.

Als die Polizisten die Gegenstände bei dem 27-Jährigen sicherstellen wollten, leistete der Mann den Angaben zufolge erheblichen Widerstand. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Warum die Beamten die Wohnung am Freitag durchsuchten, wurde nicht mitgeteilt.