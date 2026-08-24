Bayern-Frauen geben Caruso zu Real ab

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München hat kurz nach dem Bundesliga-Saisonstart noch die italienische Fußball-Nationalspielerin Arianna Caruso abgegeben. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin wechselt nach Angaben des Meisters mit sofortiger Wirkung zum spanischen Erstligisten Real Madrid.

Caruso war im Februar 2025 von Juventus Turin nach München gekommen. «Arianna kam mit dem Wunsch auf uns zu, noch einmal eine neue Herausforderung suchen zu wollen», sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech. «Daher haben wir ihr den Wechsel nach Spanien ermöglicht. Sie hat unsere Mannschaft sportlich wie menschlich bereichert.»