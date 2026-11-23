München (dpa/lby) - Der Abriss einer Brücke über der Autobahn 99 ist rechtzeitig zum Berufsverkehr beendet worden. Die Autobahn war dafür am gesamten Wochenende zwischen dem Kreuz München-Süd und München-Ost in beide Richtungen gesperrt. Wie die Autobahn GmbH Südbayern mitteilte, sollte die Strecke am Montagmorgen gegen 5.00 Uhr, spätestens aber zum Berufsverkehr wieder freigegeben werden.

Die Fahrbahn in Richtung Salzburg war demnach gegen 4.50 Uhr wieder befahrbar. In Richtung Nürnberg verzögerte sich die Freigabe dagegen. Dort waren am Morgen noch Bagger und Kehrmaschinen im Einsatz. Kurz nach 6.00 Uhr war auch diese Fahrbahn wieder freigegeben.

Brücke mit erheblichen Schäden

Die betroffene Brücke über der A99 wies altersbedingt erhebliche Schäden auf. Der Abriss musste in einem Stück erfolgen, denn bei einem Teilabriss wäre zu befürchten gewesen, dass die restliche Brücke unkontrolliert auf die Fahrbahn der A99 stürze, hatte die Autobahn GmbH erklärt.

Nach dem Abriss der alten Brücke wird unmittelbar mit dem Neubau einer neuen begonnen, der 2028 abgeschlossen sein soll. Solange fließt der Verkehr über eine Behelfsbrücke.