München (dpa/lby) - Zum Wochenstart wird es in Bayern meist trocken, im Süden jedoch vielfach bedeckt. Niederschlag soll es vor allem an den Alpen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dort soll die Schneefallgrenze zwischen 500 und 800 Metern liegen.

Vor allem im Süden beginnt der Montag den Angaben zufolge vielerorts mit Nebel, im Norden scheint zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen reichen von örtlich minus einem Grad in den östlichen Mittelgebirgen bis zu vier Grad am Bodensee und nahe Hessen. In der Nacht kann es laut DWD an den Alpen noch ein paar Flocken geben, zudem klart es in Südbayern von Nordosten her auf.

Der Dienstag soll es in den meisten Regionen dann sonnig werden, im Nordosten Südbayerns und am Alpenrand gibt es der Vorhersage zufolge voraussichtlich zum Teil Hochnebel. Örtlich bleibt es auch tagsüber leicht frostig, bei viel Sonnenschein sind bis zu drei Grad möglich.