Ulm (dpa) - Nach einem Messerangriff in Ulm ist der Täter weiterhin flüchtig. Die Fahndung nach dem Mann, der am Samstagabend vor einem Wettbüro einen 39-Jährigen verletzt haben soll, verlief nach Angaben der Polizei erfolglos. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer, es soll zuvor Streit gegeben haben. Der Täter habe dem 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann mit einem Messer auf dessen Arm eingestochen, hieß es von der Polizei. Anschließend sei er geflüchtet.

Das Opfer lief blutverschmiert über den Bahnhofsvorplatz bis zum Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof. Bei der Polizei gingen demnach zahlreiche Notrufe ein. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, er sei nicht schwerer verletzt worden.