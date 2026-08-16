Bauarbeiter stürzt neun Meter tief

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Bauarbeiter ist durch das Dach der Nürnberger Kongresshalle neun Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten den Mann im Gebäude versorgt, während die Bergung vorbereitet worden sei, teilte die Feuerwehr mit.

Der verwinkelte Bau und die schwer zugängliche Unglücksstelle hätten den Einsatz am Samstag erschwert, hieß es. Die Feuerwehr musste demnach zahlreiche Geräte über längere und anspruchsvolle Wege zum Patienten bringen. Die Höhenrettungsgruppe barg ihn mit dem Rettungsdienst aus dem Gebäude.

Der Arbeiter wurde in eine Spezialklinik nach Erlangen geflogen. Die Unfallursache war laut Feuerwehr zunächst unklar, die Ermittlungen laufen.