Bayern-Frauen lassen sich von der Eintracht nicht ärgern

Frankfurt (dpa) - Die Fußballerinnen von Bayern München haben die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Das Topspiel beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt gewannen die deutschen Meisterinnen mit 1:0 (1:0). Klara Bühl sorgte in der 18. Minute für den entscheidenden Treffer. Die Bayern sind damit saisonübergreifend seit 48 Ligaspielen ungeschlagen. Die Eintracht kassierte ihre erste Niederlage in dieser Saison. Eine Schrecksekunde gab es für die Siegerinnen, als Nationalspielerin Giulia Gwinn in der 83. Minute umknickte und vom Feld humpelte.

Vor 5.750 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Brentanobad begannen die Frankfurterinnen mutig und kämpferisch. Larissa Mühlhaus verbuchte die ersten größeren Chancen. Aus einer Parade von Bayern-Keeperin Ena Mamutovic resultierte ein Eckball, der zu einem Konter der Münchnerinnen führte. Bühl wurde von Sophie Proost losgeschickt, gewann ihr Laufduell gegen Paulina Krumbiegel und schloss kaltschnäuzig zu ihrem dritten Saisontor ab.

Die Eintracht wirkte nach dem Führungstreffer konsterniert, fand in der zweiten Hälfte aber wieder besser ins Spiel. Kapitänin Laura Freigang verpasste mehrere Möglichkeiten, die Münchnerinnen nachhaltig zu ärgern. Die Bayern standen stabil und waren in der Endphase selbst näher an einem weiteren Treffer dran.