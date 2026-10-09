Bayern mit «super Kader» in volle Tage - Kompany vor Ehrung

München (dpa) - Diesen eisigen Nachmittag in der Allianz Arena hat Vincent Kompany noch lange nicht vergessen. «Wir haben ein Bundesligaspiel verloren letztes Jahr, und das war gegen Augsburg», sagte der Bayern-Trainer vor dem Wiedersehen des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit dem FC Augsburg. Die Bayern unterlagen nur einmal in den vergangenen 47 Bundesliga-Spielen - und diese Niederlage gab es am 24. Januar zu Hause mit 1:2 gegen den Nachbarn aus dem Freistaat.

Neun Spiele in 29 Tagen

Leicht wird es auch an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht. «Sie sind mit Schwung in die Saison gestartet. Es bleibt ein Derby, die Fans freuen sich darauf, wir auch», sagte Kompany vor dem Duell des Tabellenzweiten beim Vierten.

Außer dem verletzten Jamal Musiala (Muskelfaserriss) kehrten alle Nationalspieler gesund von ihren Auswahlteams zurück. Ein voller Kader ist gerade mit Blick auf das enge Programm in den nächsten Wochen nötig. Denn bis zur nächsten Länderspielpause im November erwartet den FC Bayern ein vollgepacktes Programm mit insgesamt neun Partien binnen 29 Tagen, darunter auch ein Champions-League-Highlight gegen den FC Arsenal und ein Pokal-Match gegen den 1. FC Magdeburg.

Sportdirektor: «Super Kader» ist bereit

«Es war eine sehr lange Länderspielpause. Wir freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht, es kommen große Spiele auf uns zu, da freuen wir uns drauf», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «Wir haben einen super Kader, der bereit dafür ist.»

Nur rotieren um des Rotierens willen möchte Kompany nicht. «Es gibt keine Belastungssteuerung, wenn die Jungs nicht müde sind», sagte der 40-jährige Belgier vier Tage vor der Königsklassen-Aufgabe bei Viking Stavanger in Norwegen. «Die Jungs müssen erst mal müde werden.» Man habe den Kader für das volle Programm. «Ich spiele lieber alle drei Tage, als eine lange Pause zu haben. Die Spieler wollen eh spielen», sagte Kompany.

Auswärts ist der FC Bayern seit 28 Bundesliga-Spielen ungeschlagen, aber der FCA ist heimstark. Seit der Rückkehr von Manuel Baum als Trainer verlor Augsburg nur eines der 13 Bundesliga-Heimspiele, im März gegen den VfB Stuttgart mit 2:5. «Den FCA zeichnet es, dass sie sehr kompakt stehen und am Ball sehr gefährlich sein können. Sie haben viel individuelle Qualität. Sie haben da mehr, als die Leute manchmal denken», warnte Kompany.

Besondere Ehre für Kompany nach dem Spiel

Der Münchner Trainer möchte auch für den passenden Rahmen an einem besonderen Abend sorgen. Kompany wird beim Festakt zum Bayerischen Sportpreis 2026 mit dem Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Markus Söder würdigt damit die sportlichen Leistungen des 40-Jährigen sowie dessen klare Haltung gegen Rassismus und Ausgrenzung, hieß es in der offiziellen Erklärung. In der Kategorie Nachwuchs gewann dieses Jahr Bayern-Neuzugang Nathaniel Brown.

«Es natürlich sehr schön, dass man eine Auszeichnung bekommt», sagte Kompany. Seine Einstellung in der Rassismus-Frage sei «einfach sehr persönlich», betonte Kompany. «Ich mache das nicht, weil ich irgendwelche Auszeichnungen bekommen will, sondern weil vom Gefühl her in einem Moment einfach das Richtige gesagt werden muss.»

Kompany feierte nicht nur Titel mit dem FC Bayern, sondern demonstrierte auch klare Haltung. Im Februar hatte der Coach bei einer Pressekonferenz ein viel beachtetes, fast zwölf Minuten langes Statement abgegeben, in dem er auch grundsätzlich den Umgang mit Rassismus im Fußball und in der Gesellschaft beklagt hatte.