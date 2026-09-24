Bayern verlängern Vertrag von Nationaltorhüterin Mahmutovic

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München hat den Vertrag von Torhüterin Ena Mahmutovic verlängert. Die Nationalspielerin unterzeichnete beim Doublesieger einen Kontrakt bis 30. Juni 2029. Die 22-Jährige soll beim deutschen Fußball-Primus als Stammkeeperin eine Leistungsträgerin in den nächsten Jahren werden. Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech sagte, dass «eine stabile erstklassige Nummer 1 als Basis immer eine zentrale Rolle spielt». Mahmutovic habe beim FC Bayern «eine große Zukunft vor sich», sagte Rech.

Die in Duisburg geborene und als Fußballerin ausgebildete Mahmutovic kam im Sommer 2024 nach München. Ende 2024 debütierte sie auch in der DFB-Auswahl und gehörte im Sommer 2025 zum deutschen EM-Kader. «In Zukunft haben wir noch viel gemeinsam vor», sagte Mahmutovic zum neuen Vertrag in München. «Mein großes Ziel ist es, mit Bayern international eine Trophäe zu gewinnen und auch auf nationaler Ebene gemeinsam noch mehr Titel zu holen.»