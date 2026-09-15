Bayerns Industrieproduktion schrumpft

Fürth (dpa/lby) - Der lange Sinkflug der bayerischen Industrieproduktion hat sich bis in den Juli hinein fortgesetzt. Nach neuen Daten des Statistischen Landesamts in Fürth ging die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes im Freistaat von Anfang Januar bis Ende Juli inflationsbereinigt um 2,6 Prozent zurück. Wie in den Vormonaten waren die beiden wichtigsten Industriezweige Auto und Maschinenbau mit einem Minus von jeweils über acht Prozent besonders hart getroffen.

Mehrere führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben jüngst ihre Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft kräftig erhöht. Demnach macht sich mittlerweile das schuldenfinanzierte Investitionspaket des Bundes bemerkbar, zudem ziehen die Exporte wieder an. Das lässt sich an den Daten des Landesamts bereits ablesen: Im «Sonstigen Fahrzeugbau» stieg die Produktion gegen den sonstigen Trend um 7,8 Prozent - in dieser Kategorie sind die Rüstungsunternehmen verbucht.