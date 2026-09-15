«Weihenstephaner am Platzl» eröffnet

München (dpa/lby) - Neuzugang am Münchner Platzl: Die Staatsbrauerei Weihenstephan, die als älteste Brauerei der Welt gilt, hat nun ein Lokal in Bestlage in der bayerischen Landeshauptstadt. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) eröffnete das neue «Weihenstephaner am Platzl» dort, wo der wegen Steuerhinterziehung verurteilte Star-Koch Alfons Schuhbeck früher ein Restaurant betrieb.

Damit ist am Platzl in der Münchner Altstadt jetzt die zweite Staatsbrauerei daheim. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das weltberühmte Hofbräuhaus, das ebenfalls in freistaatlicher Hand ist. Der Direktor der Staatsbrauerei, Josef Schrädler, sprach von der «höchsten Staatsbrauerei-Dichte der Welt».

Die Staatsbrauerei Weihenstephan, die ihren Stammsitz in Freising hat, liegt in der Zuständigkeit des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.