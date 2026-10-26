Behinderte Menschen missbraucht? - Prozess gegen Pfleger

Bayreuth (dpa/lby) - Ein Pfleger steht ab dem 7. Dezember wegen des sexuellen Missbrauchs von 24 behinderten Menschen, darunter auch Kinder, in Bayreuth vor dem Landgericht. Die Kammer habe fünf Verhandlungstermine bis Anfang Januar 2027 angesetzt, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Acht Zeugen und ein Sachverständiger sind ihr zufolge geladen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen neben sexuellem Missbrauch von Kindern, Kranken und Hilfsbedürftigen auch Herstellung und Besitz kinderpornographischer Inhalte sowie Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vor.

In drei verschiedenen Einrichtungen in Oberfranken soll der Heilerziehungspfleger den unbekleideten Intimbereich der Opfer fotografiert haben, um seine sexuellen Fantasien zu befriedigen. In mehreren Fällen soll er die Pflegebedürftigen dabei berührt haben. Die 24 Opfer waren demnach wegen ihrer schweren körperlichen und geistigen Einschränkungen nicht in der Lage, die Straftaten als solche zu erkennen und zu verstehen.