Behörden registrieren deutlich mehr Grippefälle als 2025

München (dpa/lby) - Die diesjährige Grippesaison ist in Bayern mit zahlreichen Krankheitsfällen gestartet. Nach Angaben des Gesundheits-Landesamtes sind in den ersten beiden Wochen bereits 338 Fälle im Freistaat registriert worden. Besonders viele Fälle wurden zuletzt in Oberbayern gemeldet.

Dies übersteigt die Vergleichszahlen vom Vorjahr deutlich, damals waren in dem Zeitraum 172 Fälle erfasst worden. In den Jahren 2023 und 2024 lagen die Krankheitsfälle in dem Zeitraum mit 85 und 104 nochmals deutlich niedriger. In den ersten beiden Wochen der im Herbst 2022 gestarteten Grippesaison gab es hingegen nahezu 1.000 Fälle, wie aus der Statistik des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervorgeht.

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) rief angesichts der aktuellen Zahlen die Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen. «Gerade für ältere Menschen und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen kann eine Grippe alles andere als harmlos sein», sagte sie.

Krankenkasse berichtet von niedriger Impfquote in Bayern

Empfohlen wird die Grippe-Impfung Patienten und Patientinnen ab 60 Jahren, Schwangeren, Personen mit erhöhter Gefährdung wegen einer anderen Krankheit sowie Pflegeheimbewohnern. Insgesamt wurden in der vergangenen Grippesaison 2025/26 von den bayerischen Gesundheitsämtern 44.855 Infektionen gemeldet.

Nach Zahlen der Techniker Krankenkasse (TK) hat Bayern im bundesweiten Vergleich eine unterdurchschnittliche Grippe-Impfquote. Nur jeder Dritte TK-Versicherte ab 60 Jahren habe sich im vergangenen Winter impfen lassen (34 Prozent). Noch niedriger war die Quote im Bundesländer-Vergleich nur in Baden-Württemberg (25 Prozent). Der bundesweite Schnitt lag bei 40 Prozent. Die TK betreut in Bayern nach eigenen Angaben mehr als 1,7 Millionen Versicherte.