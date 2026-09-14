Bergsteiger aus Bayern stürzt 100 Meter ab - schwer verletzt

Gschnitz (dpa) - Ein Mann aus Bayern ist beim Abstieg von einem Gipfel in Tirol rund 100 Meter abgestürzt. Der Bergsteiger erlitt schwerste Verletzungen, wie die österreichische Polizei mitteilte. Er befinde sich in kritischem Zustand und werde auf einer Intensivstation behandelt, hieß es am Montag vom Landeskrankenhaus in Innsbruck.

Der 31-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz war am Samstagabend in den Stubaier Alpen von der 3.053 Meter hohen Inneren Wetterspitze abgestiegen. An einer abschüssigen Stelle trat der Mann ins Leere. Er stürzte über steiles und felsiges Gelände in die Tiefe.

Hinter ihm gingen zwei andere Bergsteiger. Sie schafften es zwar nicht, zu dem Verletzten abzusteigen, doch sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der 31-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.