Betrüger erbeuten Gold- und Silbermünzen in Müllbeutel

Altenkunstadt (dpa/lby) - Gold- und Silbermünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro hat eine Seniorin aus dem oberfränkischen Landkreis Lichtenfels an einen Unbekannten übergeben. Laut Polizei gaben sich die Betrüger als Polizisten aus.

Die Täter riefen die Frau über ihre Festnetznummer an und behaupteten, dass bei einer Festnahme von Einbrechern Unterlagen mit ihrem Namen gefunden wurden. Sie warnten die Seniorin, dass ihr Hab und Gut nicht mehr sicher sei. Die angeblichen Beamten vereinbarten einen Treffpunkt in Altenkunstadt.

Am Nachmittag fuhr die Rentnerin zu einer Grundschule, auf der Rücksitzbank ein blauer Müllbeutel, gefüllt mit Gold- und Silbermünzen. Ein Mann öffnete an der Schule die hintere Tür des Autos und nahm die Tüte an sich. Laut Polizei erklärte der Täter, dass die Wertgegenstände der Frau geprüft würden und sie am Folgetag einen Anruf von den Beamten erhalte. Als dieser ausblieb, wandte sich die Frau an die echte Polizei.