Betrunken in der Video-Konferenz eingeschlafen

Grassau (dpa) - Bei der Arbeit kurz weggenickt - und plötzlich steht die Feuerwehr auf dem Balkon: Ein Mann ist im oberbayerischen Grassau während einer Videokonferenz eingeschlafen und hat damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nachdem der 60-Jährige am Nachmittag in dem Online-Meeting nicht mehr reagierte und sich schließlich vom Bildschirm entfernte, machten sich seine Kollegen Sorgen, wie die Polizei mitteilte.

Da der Mann nicht erreichbar war und nicht auszuschließen gewesen sei, dass eine gesundheitliche Gefahr bestünde, kam die Feuerwehr zu Hilfe. Nachdem die Einsatzkräfte über den Balkon in seine Wohnung in Grassau (Landkreis Traunstein) stiegen, fanden sie den Mann – im Tiefschlaf auf seiner Couch. Der Grund für den tiefen Schlaf dürfte schnell klar geworden sein: Der 60-Jährige war laut Polizei stark alkoholisiert. Anschließend wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.