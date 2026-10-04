Kein Wiesn-Hit 2026 - Warum?

München (dpa) - Ausgerechnet auf der Rekord-Wiesn fehlt der Wiesn-Hit. 7,4 Millionen Besucher kamen - aber es gibt keinen Lieblingssong. «Ein wirklicher Hit hat sich nicht herauskristallisiert», heißt es von der Stadt. Besonders oft gespielt wurden das Kinderlied «Gute Laune» von GroßstadtEngel und die Klassiker «Hey Baby», «Country Roads» oder «Fürstenfeld».

Wiesn-Sängerin Veronika Baumgartner, die im Käferzelt den Soundtrack zum Feiern liefert, sagt: «Es war einfach nicht das Passende dabei, das das Publikum so richtig in ihren Bann gezogen hat.» Einfache Melodien «mit Mitsingfaktor», das sei wichtig für einen Wiesn-Hit. Und frühere Hits wie «Bella Napoli», die hätten in diesem Jahr einfach nicht so gezogen wie noch 2025.