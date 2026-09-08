Betrunkener fährt mit platten Autoreifen

Amberg (dpa/lby) - Mit zwei platten Reifen und mehr als 1,1 Promille ist ein 68-Jähriger durch Amberg gefahren. An beiden Vorderreifen fehlte nach Polizeiangaben fast vollständig die Bereifung. Um die Radläufe seien bereits massive Schäden an Plastik- und Blechteilen erkennbar gewesen, teilte diese mit. Doch der Autofahrer habe das offensichtlich nicht bemerkt.

Wegen massiver Schäden am Auto geht die Polizei von einem vorherigen Unfall aus und sucht nach Zeugen und dem Unfallort. Führerschein und Autoschlüssel wurden sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Der Atemalkoholtest ergab demnach 1,1 Promille.